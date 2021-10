Φθιώτιδα

Τροχαίο ατύχημα με τρακτέρ και δύο αυτοκίνητα στη Λαμία (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα... με το καλημέρα. Τρεις τραυματίες.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Λαμία.

Το τροχαίο έγινε στον επαρχιακό δρόμο Ηράκλειας – Δαμάστας, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες δυο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, ενώ στο τροχαίο εμπλέκεται και ένα τρακτέρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός από το λευκό βανάκι προσέκρουσε στην καρότσα του τρακτέρ, το οποίο προπορευόταν και στη συνέχεια βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Οι δυο οδηγοί και ένας ακόμη επιβάτης διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαμίας τραυματισμένοι, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Η Τροχαία Λαμίας ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εγινε το τροχαίο.

Πηγή: LamiaReport

