Καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Δύο εντάλματα εκκρεμούσαν σε βάρος του 41χρονου

Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 41χρονος, ο οποίος στην προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο τράκαρε.



Φρουρούμενος νοσηλεύεται προληπτικά άνδρας 41 ετών, ο οποίος συνελήφθη, καθώς χθες το απόγευμα προσπάθησε με το όχημά του να αποφύγει έλεγχο της Αστυνομίας αναπτύσσοντας ταχύτητα, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να ακινητοποιηθεί προσκρούοντας σε πινακίδα πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, πρόκειται για Έλληνα σε βάρος του οποίου διαπιστώθηκε πως εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης για ληστεία και κλοπή κατ' εξακολούθηση. Το απόγευμα του Σαββάτου καθώς κινούταν στην περιοχή του Δενδροποτάμου σε σήμα στάσης που του έγινε για αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα και στην προσπάθειά του να διαφύγει, στον κόμβο της Σίνδου, απενεργοποίησε τα φώτα πορείας προκειμένου οι αστυνομικοί να χάσουν την οπτική επαφή μαζί του.

Αργότερα, στο πλαίσιο αναζητήσεων στην ευρύτερη περιοχή, αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα ακινητοποιημένο σε τσιμεντένια βάση φωτεινής πινακίδας πρατηρίου υγρών καυσίμων, απεγκλώβισαν τον ύποπτο και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

