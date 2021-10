Ηλεία

Κυλλήνη: Θανατηφόρο τροχαίο στο λιμάνι (εικόνες)

Ο οδηγός είχε μεταβεί στην περιοχή για ψάρεμα.

Τραγωδία στο λιμάνι της Κυλλήνης ,όπου χθες το βράδυ περίπου στις τρεις τα ξημερώματα ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στο εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου με το αποτέλεσμα της σύγκρουσης να είναι ο θανάσιμος τραυματισμός του 69χρόνου οδηγού.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε μετωπικά με την τσιμεντένια βάση από το εκκλησάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ήταν κάτοικος της Πάτρας και είχε μεταβεί στην περιοχή για ψάρεμα αφού στο αυτοκίνητο βρέθηκαν είδη ψαρέματος και απεβίωσε κατά την διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί το Λιμεναρχείο Κυλλήνης.

πηγή: patrisnews.gr

