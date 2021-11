Κοζάνη

Μητροπολίτης Κοζάνης για τις γυναίκες: “Να κρατάτε το στόμα σας κλειστό”

αίσθηση προκάλεσε το κήρυγμα που έκανε ο μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος. Τι είπε για τον όρο γυναικοκτονία.

Σε ένα πρωτοφανές παραλήρημα, κατά των γυναικών, προχώρησε, από άμβωνος του ιερού μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολάου, ο μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος.

Ο μητροπολίτης θέλησε να σχολιάσει στο κήρυγμά του τις 13 γυναικοκτονίες που έχουν καταγραφεί από την αρχή του χρόνου.

Συγκεκρικριμένα μεταξύ άλλων είπε: «Φτιάξαμε έναν καινούριο όρο εμείς οι Έλληνες για τις γυναίκες, για να τις εμπαίζουν και αυτές το πιστεύουν. Γυναικοκτονία, λέει. Πού να ακουστεί στον νομικό ποινικό κόσμο ανά την οικουμένη και να γελάσει ή μάλλον να καγχάσει. Γυναίκα δεν είσαι άνθρωπος; Δεν είσαι άνθρωπος; Γιατί εμείς ξέρουμε ανθρωποκτονία, είτε στον άνδρα είτε στη γυναίκα. Είσαι άνθρωπος, εικόνα του Θεού. Αφού δεν είσαι άνθρωπος τι είσαι;».

Σε άλλο σημείο, ο μητροπολίτης Κοζάνης αναφέρεται σε γυναίκες του ποιμνίου του που παραπονούνται για τις συμπεριφορές των συζύγων τους. Η συμβουλή που ο ίδιος δίνει είναι, όπως λέει, αυτή που ακολουθούσαν οι μανάδες παλαιότερα και ήταν το «να έχουμε το στόμα μας κλειστό».

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Μου λένε γυναίκες πως, σεβασμιότατε, οι άντρες μας πολλές φορές μας ταπεινώνουν. Στο χέρι σας είναι να μεταδώσετε, να μεταγγίσετε αυτό που είστε. Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε, αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε. Έχει δύναμη η γυναίκα, γιατί έχει αισθήματα που δεν έχει ο άνδρας».

