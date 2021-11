Δωδεκανήσα

Ρόδος: Βυθίστηκε σκάφος

Συναγερμός στο Λιμενικό. Στο σκάφος επέβαινε ένα άτομο.

Σώος και καλά στην υγεία του, είναι ένας Βρετανός υπήκοος και μοναδικός επιβαίνων ιστιοφόρου σκάφους, που βυθίστηκε από άγνωστη αιτία στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Ο επιβαίνων του ιστιοφόρου παρελήφθη από εμπορικό πλοίο. Στο σημείο όπου βυθίστηκε το ιστιοφόρο, βρίσκεται ένα πλωτό του λιμενικού και ένα ναυαγοσωστικό. Στη θαλάσσια περιοχή ο καιρός είναι καλός και πνέουν άνεμοι 2 μποφόρ.

