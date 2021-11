Θεσπρωτία

Πνιγμός στον Θερμαϊκό: Το Λιμενικό κάνει έκκληση για πληροφορίες

Το Λιμεναρχείο αναζητά πληροφορίες για τον άντρα που πνίγηκε στον Θερμαϊκό.

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 70χρονος άνδρας χθες το βράδυ από τον Θερμαϊκό της Θεσσαλονίκης στο ύψος της Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, πρόκειται για άνδρα, αναστήματος περίπου 1,75 μ., αδύνατο, με γκρίζα μαλλιά και μούσια. Φορούσε φόρμα και μπλούζα μαύρου χρώματος και κάλτσες χωρίς υποδήματα. Η σορός φυλάσσεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Το λιμεναρχείο παρακαλεί όσους γνωρίζουν κάτι για το άτομο αυτό ή έχουν πληροφορίες γι' αυτό ή γνωρίζουν για κάποιο αγνοούμενο άτομο με αυτά τα χαρακτηριστικά, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Ανάκρισης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

