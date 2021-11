Αρτα

Άρτα: Πυροσβεστικό έπεσε σε χαράδρα

Εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε χαράδρα το πυροσβεστικό όχημα.

Στο νοσοκομείο της Άρτας μεταφέρθηκαν το μεσημέρι, δύο πυροσβέστες 43 και 50 ετών, μετά την εκτροπή του πυροσβεστικού οχήματος στο οποίο επέβαιναν, με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα σε δασική περιοχή του Αμμότοπου Άρτας.

Το ατύχημα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες. Το μεσημέρι ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική περιοχή του Αμμότοπου Άρτας, πολύ κοντά στην Φιλιππιάδα και έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της. Μάλιστα, ζητήθηκε και η συνδρομή από το πυροσβεστικό κλιμάκιο του Θεσπρωτικού.

Τότε, το όχημα με τους δύο πυροσβέστες κατευθύνθηκε προς την πυρκαγιά. Σε δύσβατη περιοχή όμως, το πυροσβεστικό εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα.

Οι δύο τραυματίες ανασύρθηκαν με την βοήθεια συναδέλφων τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Άρτας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρουν θλαστικά τραύματα.

