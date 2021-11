Αχαΐα

Κορονοϊός - Πάτρα: Μάνα και κόρη στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με υψηλό πυρετό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μάνα και κόρη. Νοσηλεία και για ζευγάρι ηλικιωμένων. «Ασφυκτιά» η Αχαΐα.

Ακόμα μία δύσκολη εφημερία είχε χθες το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», στην Πάτρα το οποίο δεν σταμάτησε να δέχεται περιστατικά κορονοϊού. Χαρακτηριστικό δε της κατάστασης είναι ότι, από τα 17 περιστατικά κορονοϊού που δέχθηκε, τα 14 αφορούσαν μη εμβολιασμένους πολίτες.

Ο δεύτερος όροφος του νοσοκομείου έχει μετατραπεί σε χώρο υποδοχής περιστατικών κορονοϊού. Εκεί νοσηλεύονται 70 ασθενείς, ενώ δύο ακόμα δίνουν μάχη διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Στον Άγιο Ανδρέα μεταφέρθηκαν χθες και δύο γυναίκες, μάνα και κόρη 50 και 20 ετών αντίστοιχα, με υψηλό πυρετό και έντονα συμπτώματα κορονοϊού. Και οι δύο ήταν ανεμβολίαστες.

Το πρωί της Δευτέρας διακομίστηκε και ζευγάρι ηλικιωμένων από χωριό της Αχαΐας, καθώς τις τελευταίες μέρες βρισκόταν σε κατ’οίκον νοσηλεία.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Τύπωσε το πιστοποιητικό εμβολιασμού σε…μπλούζα (βίντεο)

Ιεράπετρα – κόρη Νεκταρίας: Μακάρι να ήταν στο χώμα ο πατέρας μου, αλλά είναι δειλός

Λογαριασμός ρεύματος: έρχεται νέο πακέτο ελαφρύνσεων