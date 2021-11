Κορινθία

Μέγαρα: ανατροπή βυτιοφόρου στην Αθηνών – Κορίνθου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βυτιοφόρο που μετέφερε κηροζίνη ανετράπη στην Εθνική Οδό, με το καύσιμο να διαρρέει στην άσφαλτο.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων ανετράπη βυτιοφόρο που μετέφερε κηροζίνη.

Το τροχαίο έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και υπήρξε διαρροή του καυσίμου στο δρόμο και πυρκαγιά στην καμπίνα του οχήματος.

Ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί εγκαίρως και δεν έχει υποστεί τραυματισμό.

Η Εθνική Οδός έκλεισε για λίγα λεπτά και η Πυροσβεστική κατάφερε να σταματήσει τη διαρροή του εύφλεκτου υλικού.

Πηγή: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Ποτέ δεν υπήρξε εξωσυζυγική σχέση

Βόλος – 39χρονος: Δεν ήμουν ο εαυτός μου όταν σκότωσα τη νονά μου

H Πριγκίπισσα Σαρλίν επέστρεψε στο Μονακό μετά από 10 μήνες