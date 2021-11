Χίος

Χίος: Πρόσκρουση του “Νήσος Σάμος” στον προβλήτα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι της Χίου, όταν το πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο προς τον Πειραιά προσέκρουσε στον προβλήτα.

Στο λιμάνι της Χίου προσέκρουσε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Nissos Samos με 299 επιβάτες χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μυτιλήνη,Χίο,Ψαρά, Πειραιά.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Λιμεναρχείου της Χίου για επιθεώρηση του πλοίου, ενώ ζημιές υπέστη ο προβλήτας του λιμανιού.

Βίντεο: chiospress.org

Ειδήσεις σήμερα

Χίος: Πρόσκρουση του “Νήσος Σάμος” στον προβλήτα (βίντεο)

ΕΝΦΙΑ: οι αλλαγές για το 2022

Καιρός: τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Τετάρτη