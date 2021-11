Ηράκλειο

Κρήτη: ανήλικη κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη.

Δεύτερο περιστατικό μέθης, με πρωταγωνιστές ανήλικα παιδιά, καταγράφεται σε διάστημα λίγων ημερών στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του neakriti.gr μια κοπέλα μόλις 13,5 ετών, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, το βράδυ της Παρασκευής 12 Νοεμβρίου, ενώ διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο στο Δήμο Μαλεβιζίου.

Το ανήλικο κορίτσι, βρέθηκε σε τέτοια κατάσταση μέθης που χρειάστηκε να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Οι γιατροί πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στην έφηβη, η οποία νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική και αναμένεται να πάρει εξιτήριο πιθανότατα την Δευτέρα.

Η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία εις βάρος του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου, ο οποίος και αναζητείται.

Υπενθυμίζεται πως στο Κέντρο Υγείας Μοιρών μεταφέρθηκε και ένας 15χρονος λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου. Ο ιδιοκτήτης του καφέ – μπαρ συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ταυτόχρονα του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 και η επιχείρησή του θα παραμείνει κλειστή για 15 ημέρες, καθώς ο 15χρονος είχε εισέλθει στο κατάστημα χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης κορονοϊού.

