Ανήλικος στο νοσοκομείο από αλκοόλ - Συνελήφθη ιδιοκτήτης καφενείου

Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη καφενείου που επέτρεψε τη χρήση αλκοόλ σε 15χρονο.

Στο Κέντρο Υγείας Μοιρών μεταφέρθηκε χθες το μεσημέρι ένας ανήλικος, που είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ σε καφενείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 15χρονος μετά τη χρήση αλκοόλ αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας από τον ιδιοκτήτη του καφενείου και την μητέρα του, η οποία ενημερώθηκε για την κατάστασή του.

Στον 15χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και επέστρεψε στο σπίτι του, ενώ ο ιδιοκτήτης του καφενείου συνελήφθη και θα δικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Επιπλέον υπεβλήθη 15νθήμερο λουκέτο στο καφενείο και πρόστιμο 5 χιλιάδων ευρώ στον ιδιοκτήτη, καθώς ο 15χρονος δεν έφερε μαζί του πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό rapid test.

