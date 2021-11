Μαγνησία

Βόλος: παραιτήθηκε ο δικηγόρος που υπερασπιζόταν το δολοφόνο της μητέρας του

Συγκλονιστική τροπή πήρε για τον δικηγόρο η υπόθεση του 39χρονου που είχε δολοφονήσει τη νονά του. Τι δήλωσε ο δικηγόρος μετά την εξιχνίαση του εγκλήματος.

Τραγική είναι για τον δικηγόρο του 39χρονου από το Βόλο η «τύχη» του να υπερασπίζεται το δολοφόνο της μητέρας του.

Ο Γιάννης Μηλίνης δηλώνει σήμερα ανακουφισμένος, που εξιχνιάστηκε η δολοφονία της μητέρας του, Νίκης, το 2009.

Παραιτήθηκε σήμερα μετά την εξιχνίαση, από την υπεράσπιση του 39χρονου που είχε σκοτώσει την νονά του στο Βόλο πριν από λίγες μέρες.

Ο δικηγόρος ενημερώθηκε το πρωί της Δευτέρας από τις αστυνομικές Αρχές για τη διασταύρωση του DNA του 39χρονου με εκείνο που είχε βρεθεί στα νύχια της μητέρας του.

Ο Γιάννης Μηλίνης είχε βρει ο ίδιος τη μητέρα του δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της, το 2009. Ήταν γείτονες με τον 39χρονο, τον οποίο φάνηκε πως γνώριζε η 69χρονη, αφού όχι μόνο το σπίτι της δεν έφερε ίχνη παραβίασης, αλλά είχε βρεθεί και παγωτό που προφανώς είχε κεράσει πριν τον δολοφόνο της.

«Ευχαριστώ τις αστυνομικές αρχές για την εξιχνίαση της δολοφονίας της μητέρας μου Νίκης Μηλίνη τον Αύγουστο του 2009. Είμαι ανακουφισμένος με την εξέλιξη αυτή. Ουδέποτε έπαυσα όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τώρα να ενδιαφέρομαι και να εισφέρω στοιχεία στις αστυνομικές αρχές για την εξιχνίαση αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος», δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος».

Πώς η Αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη

Η Αστυνομία επανήλθε στην υπόθεση της δολοφονίας της Νίκης Μηλίνη όταν συμπέραναν ότι σπίτι στο ισόγειο πολυκατοικίας όπου έμενε η άτυχη 69χρονη, Νίκη Μηλίνη, έχουν ο παππούς και η γιαγιά του 39χρονου δράστη του φονικού στην περιοχή Καζανάκι με θύμα την 75χρονη νονά του.

Μετά τη σύλληψη του δράστη οι αστυνομικές αρχές έδωσαν προτεραιότητα στην εξέταση του DNA του και το δείγμα του που ελήφθη με εντολή ανακριτή προέκυψε ότι ταιριάζει απόλυτα με δείγμα DNA που είχε ληφθεί από τα νύχια της Νίκης Μηλίνη μετά τη δολοφονία της. Τότε, το μόνο που ήξεραν οι αρχές είναι ότι το δείγμα άνηκε σε «άγνωστο νεαρό άρρεν».

Τα κοινά σημεία των δύο δολοφονιών ήταν πολλά. Από τον τρόπο που ο δράστης κατακρεούργησε τις γυναίκες, με 20 μαχαιριές την πρώτη και με 42 τη δεύτερη, καθώς και το κίνητρό του. Από ό, τι φαίνεται ο δράστης είχε κάνει τις δολοφονίες μετά την άρνησή τους να του δώσουν τα χρήματα που ζητούσε

Πηγή: thenewspaper,gr, taxydromos.gr

