Μαγνησία

Εγκλήματα στον Βόλο: “Γιατί άφησαν τον δολοφόνο της μητέρας μου να ξεφύγει;”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κόρη της ηλικιωμένης που βρήκε φρικτό θάνατο το 2009, μίλησε στο “Καλημέρα Ελλάδα” για τη φρικτή δολοφονία της μητέρας της, αξιώνοντας εξηγήσεις από τις Αρχές.

Για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 69χρονης στον Βόλο, το 2009, η οποία εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία, με δράστη τον 39χρονο που σκότωσε προ ημερών τη νονά του, μίλησε η κόρη της άτυχης ηλικιωμένης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Όπως τόνισε η κ. Μηλίνη, δεν είχε πάει το μυαλό της ότι ο δολοφόνος της μητέρας της μπορεί να ήταν ο άνθρωπος τον οποίο μέχρι πρότινος υπερασπιζόταν νομικά ο αδερφός της. «Επί χρόνια τον είχε πελάτη, γιατί ήταν μπλεγμένος σε διάφορα», είπε.

«Είχα κινήσει γη και ουρανό για να βρεθεί ο δολοφόνος της μητέρας μου», δήλωσε, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι οι Αρχές ξεγελάστηκαν αρχικά και άφησαν τον δολοφόνο να ξεφύγει.

Επεσήμανε πως η μητέρα της είχε σερβίρει στον μετέπειτα φονιά της παγωτό, ενώ όταν άρχισε να τη μαχαιρώνει, παρά τα ουρλιαχτά της, κανείς από τη γειτονιά δεν αντέδρασε για να προσφέρει βοήθεια.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΣΑΠ: Φονική σύγκρουση συρμών στον Άγιο Νικόλαο

ATP Finals - Τσιτσιπάς: Ποδαρικό με το... αριστερό (βίντεο)

Καιρός: τοπικές βροχές και άνεμοι έως 8 μποφόρ την Τρίτη