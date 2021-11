Ηλεία

Θρίλερ με νεκρό ποδηλάτη που παρασύρθηκε από όχημα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άντρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε αγροικία, σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου φαίνεται να χτυπήθηκε από ΙΧ ή φορτηγό.

Τις συνθήκες του θανάτου ενός 54χρονου υπηκόου Αλβανίας εξετάζουν οι Αστυνομικές Αρχές στην Αμαλιάδα, από το πρωί της Δευτέρας.

Ο άτυχος άντρας βρέθηκε μέσα σε αυλή αγροικίας από οικείους του περίπου στις 9 το πρωί της Δευτέρας.

Η υπόθεση όμως του θανάτου του φαίνεται πως συνδέεται με ένα γεγονός που είχε αναφέρει μια γυναίκα οδηγός το προηγούμενο βράδυ, που όμως εκείνη την ώρα οι Αρχές δεν μπόρεσαν να έχουν αποτέλεσμα στην έρευνά τους.

Περίπου στις 11 το βράδυ της Κυριακής μια γυναίκα οδηγός ενός ΙΧΦ, ενημέρωσε στην Τροχαία Ήλιδας πως κινούμενη από την παραλία Σαβαλίων προς την Ε.Ο. Πατρών - Πύργου, συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο.

Η έρευνα αργότερα στο σημείο που ανέφερε η γυναίκα αποκάλυψε την ύπαρξη ενός ποδηλάτου με εμφανείς ζημιές από σύγκρουση με άλλο όχημα.

Εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης. Από τις εκτιμήσεις των αρχών το ποδήλατο ήταν το αντικείμενο πάνω στο οποίο χτύπησε το αυτοκίνητο της γυναίκας και που δεν έγινε αντιληπτό μέσα στη νύχτα καθώς κατέληξε σε χαντάκι.

Στη συνέχεια της έρευνας αποδείχθηκε πως το ποδήλατο ανήκει στον 54χρονο που βρέθηκε νεκρός στην αυλή της αγροικίας που δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν όντως ο χώρος που διαμένει.

Το περίεργο στην υπόθεση αυτή είναι πως το σημείο που έγινε η εκτιμώμενη παράσυρση απέχει από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 54χρονος περίπου 1,5 χλμ…

Όσο και αν ακούγεται ακραίο ο αλλοδαπός παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να περπατήσει αυτή την απόσταση, αλλά φαίνεται πως κατέληξε στην αυλή του σπιτιού.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται και περισσότερο φως αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

Πηγή: Ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πολυτεχνείο: Η εξέγερση των φοιτητών και η εισβολή του τανκ

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 175 σημεία

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη