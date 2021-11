Καστοριά

Καστοριά: Θρίλερ με νεκρή στην αυλή σπιτιού (βίντεο)

Μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Τρίτης. Ανοικτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Νεκρή βρέθηκε, το βράδυ της Τρίτης, μια γυναίκα περίπου 55 ετών, στην Μεσοποταμία Καστοριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεκρή γυναίκα βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού της, ενώ φαίνεται να έχει χτυπήματα στο πρόσωπο.

Για το γεγονός υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας και της Ασφάλειας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αυτοκτονία.

Η περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι, στην αυλή του οποίου εντοπίστηκε νεκρή η γυναίκα, αποκλείστηκε από την Αστυνομία η οποία διεξάγει ήδη έρευνες για την υπόθεση.

Αν και οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για σύρμα που βρέθηκε τυλιγμένο στο σώμα της, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται.

Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η έκθεση του ιατροδικαστή.

Πηγή: ditikostipos.gr

