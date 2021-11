Μεσσηνία

Μεσσηνία: θανατηφόρο τροχαίο με νεκροφόρα (εικόνες)

Μακάβριο ήταν το τροχαίο όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της. Επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού στην κηδεία.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην Εθνική Οδό Γαργαλιάνων – Ρωμανού όταν μια νεκροφόρα συγκρούστηκε με βανάκι που έφερε τρέιλερ.

Η νεκροφόρα με κατεύθυνση την Πύλο βγήκε στην Εθνική Οδό από τον παράδρομο και το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν η 56χρονη οδηγός του βαν να χάσει τη ζωή της και να τραυματιστούν ακόμα δύο άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για απεγκλωβισμό των εγκλωβισμένων τραυματιών καθώς και ασθενοφόρο και περιπολικά, όπως και επίσης και νεκροφόρα για να παραλάβει από τη νεκροφόρα που ενεπλάκη στο τροχαίο τη σορό νεκρού για να τη μεταφέρει στο τόπο τέλεσης της κηδείας.

