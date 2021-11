Ημαθία

Ημαθία: Ανατίναξαν ΑΤΜ στη Μελίκη και άρπαξαν χρήματα

Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα.

Άγνωστοι ανατίναξαν, στις 2.45 τα ξημερώματα της Παρασκευής, μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) στη Μελίκη Ημαθίας, από όπου άρπαξαν κασετίνες με άγνωστο - μέχρι στιγμής - χρηματικό ποσό.

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο ΑΤΜ και στην πρόσοψη του εμπορικού καταστήματος, όπου στεγάζεται το μηχάνημα.

Οι δράστες αναζητούνται, ενώ η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό τους.

