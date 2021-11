Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός – Φυλακές Διαβατών: δεκάδες κρούσματα σε κρατούμενους

Λόγω των κρουσμάτων δεν διενεργούνται αυτές τις μέρες επισκεπτήρια στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Περίπου 40 κρούσματα κορονοϊού έχουν εντοπιστεί στις φυλακές Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από συνεχείς ελέγχους που πραγματοποιούνται.

Σύμφωνα με πηγές των φυλακών, όλοι οι θετικοί είναι κρατούμενοι, παρουσιάζουν ήπια ή καθόλου συμπτώματα, ενώ έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Λόγω των κρουσμάτων δεν διενεργούνται αυτές τις μέρες επισκεπτήρια στο σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ όσον αφορά την εμβολιαστική κάλυψη στις φυλακές Διαβατών, οι ίδιες πηγές από το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ότι βρίσκεται στα 3/4 επί του συνόλου των κρατουμένων.

