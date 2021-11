Χανιά

Κορονοϊός - Χανιά: Νοσηλεύεται παιδί 2 ετών

Και η μητέρα του παιδιού βρέθηκε θετική στον κορονοϊό .

Στο Νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες ένα παιδάκι 2 χρονών, το οποίο βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του, πρόκειται για ένα κορίτσι το οποίο τις προηγούμενες ημέρες εντοπίστηκε θετικό στον ιό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να νοσηλευτεί στον ειδικό θάλαμο της Παιδιατρικής Κλινικής του νοσηλευτικού ιδρύματος, ώστε να παρακολουθείται άμεσα από τους θεράποντες ιατρούς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως και η μητέρα του παιδιού βρέθηκε θετική στον κορονοϊό ωστόσο παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μικρό κορίτσι είναι καλά στην υγεία του.