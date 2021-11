Τρίκαλα

Τρίκαλα - ασέλγεια σε 4χρονη: Ελεύθερος με όρους ο αστυνομικός

Η αντίδραση του αστυνομικού που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η ανατροπή στην υπόθεση.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 29χρονος αστυνομικός που κατηγορήθηκε για ασέλγεια σε βάρος της 4χρονης κόρης του.

Η 4χρονη κόρη του με νεότερη κατάθεση που έδωσε παρουσία παιδοψυχολόγου και η οποία καταγράφηκε και μελετήθηκε σε βάθος, φέρεται να έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη δικαστική απόφαση.

Η υπόθεση θα έχει δικαστική συνέχεια, ο 29χρονος, ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του έκανε την εξής δήλωση:

«Η Κατερίνα , η Οικογένεια μου , οι νομικοί μου παραστάτες και εγώ αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη στην εξαιρετική Παιδοψυχίατρο Τρικάλων και σε όσους τήρησαν τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας .

Λυπούμεθα για όσους λοιδορούσαν μονίμως του άρθρου 277 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας και την σημασία της ψυχιατρικής επιστήμης .

Λυπούμεθα ιδιαίτερα για όσους από βαριά αμέλεια και έλλειψη συνειδήσεως , υποκρίθηκαν το ρόλο του Προανακριτή και για όσους παραβίασαν για τις δικές τους σκοπιμότητας το τεκμήριο της αθωότητας και μας κατέστησαν δημόσιο θέαμα .

Περιφρονούμε εκείνους που σκηνοθέτησαν την κατηγορία και δηλώνουμε ότι οι ευθύνες όλων θα αναζητηθούν».





