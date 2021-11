Θεσσαλονίκη

Μάνα και γιος έκρυβαν ναρκωτικά μέσα σε λούτρινο αρκουδάκι (βίντεο)

Ο αστυνομικός σκύλος Booker ξετρύπωσε τα ναρκωτικά. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στα δυο άτομα.



Ο αστυνομικός σκύλος Booker, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία, εντόπισε ναρκωτικά και οδήγησε τους "συνάδελφούς" του αστυνομικούς, στη σύλληψη μητέρας και γιου στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας, συνελήφθησαν μητέρα και γιος για διακίνηση ναρκωτικών καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και συμμετείχε και ο αστυνομικός σκύλος Booker, εντοπίσθηκαν πάνω από 400 γραμμάρια κοκαΐνης και ηρωίνης.

Η γυναίκα και ο γιος της, συνελήφθησαν μετά από τις συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, καθώς χθες το μεσημέρι, με την συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας Ημαθίας, εντοπίσθηκαν οι προαναφερόμενοι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε έρευνα στην οικία τους βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν, 361 γραμμάρια κοκαΐνης 78,8 γραμμάρια ηρωίνης, ακατέργαστη κάνναβη βάρους 6,4 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό 1.085 ευρώ.

Μάλιστα, κάποια από τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε ένα λούτρινο αρκουδάκι.

Οι συλληφθέντες, με την δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.







