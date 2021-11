Ηράκλειο

Κορονοϊός - Ηράκλειο: Αρνητές γονείς στερούν από το παιδί τους το σχολείο

Μαθητής θέλει να πηγαίνει στο σχολείο αλλά δεν τον αφήνουν οι αρνητές γονείς του... Το παιδί κινδυνεύει να χάσει τη χρονιά του.

Ένα απίστευτο περιστατικό αποκάλυψε μιλώντας στον Περιφερειακό Τηλεοπτικό Σταθμό CRETA ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου Γιάννης Καραγιαννίδης.

Όπως σημείωσε ο κ. Καραγιαννίδης, υπάρχει μαθητής στην επαρχία του νομού όπου κινδυνεύει να χάσει την χρονιά καθώς οι γονείς του αρνούνται να δηλώσουν στην πλατφόρμα το self test.

«Έχουμε μέχρι τώρα μια περίπτωση μόνο στην επαρχία του νομού. Κατά τα λοιπά, δεν έχουμε άλλες υποθέσεις, έχουμε προσπαθήσει με κάθε τρόπο να δώσουμε στους γονείς να καταλάβουμε ότι είναι βάρος στο παιδί, όμως θα διευθετηθεί σύντομα» σημείωσε ο κ. Καραγιαννίδης.

Το παιδί μέχρι τώρα απουσιάζει από το σχολείο, ωστόσο οι καθηγητές προσπαθούν να καλύψουν όπως μπορούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες. «Οι γονείς είναι ανένδοτοι, προσπαθούμε να αλλάξουν γνώμη και να δούμε πως θα επιστρέψει το παιδί στην μαθησιακή διαδικασία».

Μάλιστα, ο κ. Καραγιαννίδης επεσήμανε πως ο μαθητής θέλει να παρακολουθεί το μάθημα και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα δρομολογηθεί μια λύση.

Πηγή: creta24.gr

