Ηλεία

Πύργος: θρίλερ με απανθρακωμένο πτώμα (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε κοντά στο Λαμπέτι του Πύργου, όπου εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός.

Μέσα σε αγροτικό όχημα, σε απόκρημνη περιοχή του χωριού Λαμπέτι, στη θέση «Γαλένα», στον Πύργο, βρέθηκε απανθρακωμένη η σορός 55χρονου από την περιοχή.

Πρόκειται για εργένη άνδρα, που κάθε βράδυ έτρωγε με την οικογένεια της αδελφής του, όταν όμως χθες δεν εμφανίστηκε, εκείνη ανησύχησε.

Έτσι, το πρωί του Σαββάτου, ξεκίνησαν οι έρευνες για την ανεύρεσή του στην περιοχή.

Ένα από τα πρώτα μέρη στα οποία έψαξαν, ήταν το χωράφι του, στην θέση «Γαλένενα», σε απόσταση 5 χλμ. από το σπίτι του. Εκεί αντίκρισαν την φριχτή πραγματικότητα.

Ο 55χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο όχημά του, ενώ μέσα σε αυτό υπήρχε και όπλο.

Όλα τα σενάρια ως προς τα αίτια του θανάτου του οδηγούν στην αυτοχειρία.

Πηγή: patrisnews.gr

