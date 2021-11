Κυκλάδες

Φωτιά στην Τήνο: Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις (εικόνες)

Σε ύφεση η φωτιά στο νησί. Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. SMS από το 112.

Βελτιωμένη είναι το πρωί της Κυριακής η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά στην Τήνο που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου, ανάμεσα στους οικισμούς Λυχνάφτια και Αγίας Βαρβάρας.

Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη, ενώ στάλθηκαν και ενισχύσεις από Αθήνα, Άνδρο και Σύρο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αυτή την οι φλόγες είναι σε ύφεση, ενώ δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη.

Ειδικότερα, επιχειρούν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 15 οχήματα.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, ενισχύονται οι δυνάμεις στην πυρκαγιά της Τήνου και θα μεταβούν από Αττική ακτοπλοϊκώς 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα συμπεριλαμβανομένης και 1 ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 20, 2021

Το μέτωπο της πυρκαγιάς ήταν τέτοιας έκτασης το βράδυ του Σαββάτου, ώστε μετά από εντολή της Πυροσβεστικής εκκενώθηκαν για για προληπτικούς λόγους οι οικισμοί Λυχνάφτια και για Αγία Βαρβάρα.

Επίσης, για προληπτικούς λόγους, ήταν σε ετοιμότητα και οι κάτοικοι του οικισμού Φέρο Χωριό σε περίπτωση που χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Ταυτόχρονα με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστρατήγου Στέφανου Κολοκούρη, μεταβαίνει στο νησί κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού που θα διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

