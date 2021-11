Κυκλάδες

Φωτιά στην Τήνο (εικόνες)

Εντολή για εκκένωση οικισμών. Στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Συναγερμός έχει σημάνει στο νησί της Τήνου καθώς πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα καίγοντας χαμηλή βλάστηση.

Η φωτιά ξέσπασε στο Όρος Παράχραντος πριν λίγα λεπτά και στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεστη της φωτιάς 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Τήνου και αρκετοί εθελοντές.

Σε εξέλιξη #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Λυχνάφτια Τήνου. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Το έργο τους ωστόσο δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Εντωμεταξύ, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύονται με 10 πυροσβέστες από Σύρο και Άνδρο και με 4 πυροσβεστικά οχήματα από τα εν λόγω νησιά.

Την ίδια ώρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μισθώνει πλοίο για να φύγει από τη Ραφήνα με προορισμό την Τήνο προκειμένου να μεταφερθούν 15 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου Τήνου, Γιάννη Σιώτου, εκκενώνονται τρεις οικισμοί: Της Λυχναυτιάς, το Φερό χωριό και η Αγία Βαρβάρα.

Μήνυμα του 112 στα κινητά των κατοίκων

Μήνυμα από το 112 έλαβαν στα κινητά τους οι κάτοικοι για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

