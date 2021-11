Αχαΐα

Πάτρα - Τροχαίο: Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Τροχαίο ατύχημα έγινε τα ξημερώματα στην Πάτρα με δύο σοβαρά τραυματίες που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Το δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο έξω από το στρατόπεδο ΚΕΤΧ.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και τραυματίστηκαν δύο άτομα που βρίσκονταν στην μηχανή.

Έρευνες για τις συνθήκες πρόκλησης του ατυχήματος πραγματοποιεί η Τροχαία Πατρών.

