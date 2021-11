Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διανομέας παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε (εικόνες)

Τροχαίο με εγκατάλειψη διανομέα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Καταδίωξη για τον εντοπισμό του οδηγού.

Όχημα το οποίο κινείτο στην Εθνικής Αμύνης στη Θεσσαλονίκη, παρέσυρε και εγκατέλειψε διανομέα.

Το τροχαίο έγινε λίγο πριν από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας, με τον εργαζόμενο διανομέα να βρίσκεται στην άσφαλτο και τον οδηγό του οχήματος να εξαφανίζεται.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που καταδίωξαν τον οδηγό του οχήματος, τον συνέλαβαν.

