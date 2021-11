Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι ανήλικοι για την απόπειρα ληστείας με ψεύτικο όπλο

Ένας εξ αυτών “σημάδεψε” αστυνομικούς της Ασφάλειας που επέβαιναν σε συμβατικό αυτοκίνητο.

Σε τακτικό ανακριτή παραπέμφθηκαν να απολογηθούν πέντε 15χρονοι που συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι επιτέθηκαν με ψεύτικο όπλο σε δύο πεζούς για να τους ληστέψουν, ενώ όταν κλήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. ένας εξ αυτών “σημάδεψε” με το ίδιο όπλο αστυνομικούς της Ασφάλειας, που επέβαιναν σε συμβατικό αυτοκίνητο.

Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου, στη συμβολή των οδών Αναξιμάνδρου και Νικ. Πλαστήρα, στην περιοχή του Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Ύστερα από αστυνομικές αναζητήσεις συνελήφθησαν οι πέντε ανήλικοι, ενώ ενημερώθηκαν και οι γονείς τους, που κλήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Ανάληψης.

Οι νεαροί φέρονται να είπαν στους αστυνομικούς ότι προσποιήθηκαν την επίθεση με το ψεύτικο όπλο εναντίον των περαστικών, για να την καταγράψουν με τα κινητά τους τηλέφωνα και να “ανεβάσουν” βίντεο στα social media.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας σε βαθμό κακουργήματος, απείθεια και παράβαση του νόμου περί όπλων.

