Πάτρα: η θάλασσα βγήκε στην πόλη (εικόνες)

Εφιαλτικό το ξημέρωμα για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της Ακτής Δυμαίων, στην Πάτρα, όπου η θάλασσα βγήκε στη στεριά.

Ένα με τη θάλασσα έγινε η παραλιακή της Ακτής Δυμαίων, στην Πάτρα, λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν τη νύχτα στην περιοχή.

Μέχρι και το ένα μέτρο έχει φτάσει το νερό μέσα στα παραλιακά καταστήματα, ενώ ο δρόμος έχει εξαφανιστεί και καλυφθεί κυριολεκτικά από το νερό.

Καταστροφές έχουν υποστεί και τα σπίτια, αφού το νερό μπήκε μέσα, προκαλώντας πλημμύρες.

Η κυκλοφορία στην περιοχή, από το ύψος των Ιτέων έως το χείμαρρο Παναγίτσα έχει διακοπεί.

Εικόνες: flamis.gr

