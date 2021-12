Αχαΐα

Πάτρα: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Τραγωδία στην Πάτρα, όπου μία γυναίκα βρήκε τον θάνατο.

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο κέντρο της Πάτρας, λίγο πριν από τις 9 το πρωί της Πέμπτης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κτήριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Αγίου Νικολάου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά προκλήθηκε όταν έσκασε γκαζάκι, με αποτέλεσμα η 89χρονη να χάσει τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις και να καταλήξει.

Τη γυναίκα εντόπισε ο ανιψιός της.

