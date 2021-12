Ηράκλειο

Ηράκλειο: Αστυνομικοί βρήκαν μωρό σε χαρτόκουτο! (εικόνες)

Μέσα σε χαρτόκουτο εγκατέλειψε η οικογένειά του το μωρό, το οποίο βρήκαν αστυνομικοί.

Ένα κοριτσάκι 3-4 ετών βρήκαν παρατημένο μέσα σε ένα χαρτόκουτο αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το παιδάκι έκλαιγε μόνο του μέσα στο πάρκο Θεοτοκοπούλου και οι ένστολοι διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κανένας γύρω.

Το εντόπισαν από το κλάμα του και προσπαθώντας να το ησυχάσουν, το πήραν αγκαλιά, αλλά και του αγόρασαν σοκολάτες και καραμέλες.

Όπως διαπιστώθηκε, το κοριτσάκι είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. Ο πατέρας είναι μόλις 28 ετών, χρήστης ναρκωτικών, που απασχολεί, σύμφωνα με τις Αρχές τακτικά. Εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Πηγή: cretalive.gr

