Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια (εικόνες)

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, οδήγησαν ένα ιστιοφόρο, στα βράχια στην περιοχή Κατελειός.

Η ισχυρή κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει όλη τη χώρα, έχει κάνει ήδη την εμφάνιση της στο Ιόνιο, με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Facebook από τον χρήστη Makis Papadatos, εξαιτίας των ανέμων, ένα ιστιοφόρο χωρίς επιβάτες, έπεσε στα βράχια στην περιοχή Κατελειός, στα νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς, περίπου 30 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι.

