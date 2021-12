Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πάτρα: Πέθανε 24χρονη ανεμβολίαστη

Ακόμη μια τραγωδία με τον χαμό ενός νέου ανθρώπου, από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ακόμα μία τραγωδία στην Πάτρα με θύμα μια νέα κοπέλα που είχε μείνει ανεμβολίαστη και νοσηλευόταν με κορωνοϊό στο Ρίο.

Η νόσος βρήκε ανοχύρωτο τον οργανισμό της με την ίδια να παραμένει στο σπίτι της για αρχή.

H άτυχη κοπέλα από τα Καλάβρυτα διακομίστηκε πριν από λίγες μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Τη διασωλήνωσαν αλλά η κατάσταση της υγείας της συνέχιζε να επιδεινώνεται και το πρωί κατέληξε.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η κοπέλα ήταν ανεμβολίαστη παρά το γεγονός πως είχε υποκείμενο νόσημα.

