Κακοκαιρία: πού θα “χτυπήσει” τις επόμενες ώρες

Οι περιοχές που θα βρεθούν τις επόμενες ώρες στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις.

Οι σημαντικότερες χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, ενώ πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων εντοπίζεται κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη. Μάλιστα, στα Επτάνησα το χαλάζι ενδέχεται να έχει τοπικά σχετικά μεγάλο μέγεθος.

Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι -και τις βραδινές κυρίως ώρες σποραδικές καταιγίδες- αναμένονται στην Αττική και στην πόλη της Αθήνας, φαινόμενα που θα συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του Σαββάτου κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα, με τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα σε νησιωτικά τμήματα του ανατολικού-νοτιοανατολικού Αιγαίου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

