Φθιώτιδα

Λαμία: πέθανε από ανακοπή 14χρονη με κορονοϊό

Σοκ και θρήνος για το άτυχο κορίτσι, που νοσούσε από κορονοϊό. Διασωληνώθηκε, αλλά δεν πρόλαβε καν να εισαχθεί στην ΜΕΘ.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από το χαμό μιας 14χρονης μαθήτριας η οποία το μεσημέρι άφησε την τελευταία της πνοή στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport το κοριτσάκι διακομίστηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου στις 9:30΄ το πρωί με προκάδριο άλγος, ενώ νοσούσε από κορονοϊό.

Οι γιατροί από τις εξετάσεις που έκαναν διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί ισχαιμικό επεισόδιο, πιθανότατα από επιπλοκή του κορονοϊού και αποφάσισαν να το κάνουν διακομιδή στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Δυστυχώς όμως η 14χρονη δεν πρόλαβε να διακομιστεί, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, υπέστη απανωτές ανακοπές.

Οι γιατροί τη διασωλήνωσαν, αλλά ούτε στη ΜΕΘ δεν πρόλαβαν να τη μεταφέρουν, αφού η 14χρονη «έσβησε» στα Επείγοντα του ΓΝ Λαμίας.

Οι δικοί της άνθρωποι είναι απαρηγόρητοι, μη μπορώντας να πιστέψουν πως από τη μια στιγμή στην άλλη έχασαν το αγγελούδι τους.

Οι πληροφορίες του Lamiareport αναφέρουν ότι το κοριτσάκι νοσούσε από κορονοϊό από τις 29/11, αλλά το περνούσε πολύ ελαφρά, όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας της.

Δεν αποκλείεται όμως το έμφραγμα που υπέστη να είναι από επιπλοκή της νόσου, που ίσως της δημιούργησε καρδιακή ανεπάρκεια.

Την αιτία θανάτου του κοριτσιού θα τη δείξει η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει, ωστόσο και οι γιατροί στο νοσοκομείο είναι συγκλονισμένοι από τον αδόκητο χαμό της 14χρονης.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Λαμίας

Σε ανακοίνωση του Νοσοκομείου Λαμίας, αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα 04/12/2021 στις 09:30 π.μ προσήλθε με ΕΚΑΒ, συνοδεία με την μητέρα του, κορίτσι 14 ετών με αναφερόμενη νόσο Covid 19 παρουσιάζοντας αδυναμία, καταβολή και συμπτώματα αφυδάτωσης. Σύμφωνα με το ληφθέν ιστορικό δεν είχε εμβολιαστεί κατά της νόσου Covid-19, νοσούσε από 29/11/2021 και ήταν υπό φαρμακευτική αγωγή κατ’ οίκον. Άμεσα βάση πρωτοκόλλου έγινε κλινικο-εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος και τέθηκε διάγνωση οξέως στεφανιαίου συνδρόμου.

Άμεσα έγινε προσπάθεια αντιμετώπισης της βαρύτατης κλινικής εικόνας με την συνδρομή ιατρών των Επειγόντων, Παιδιάτρων, ΜΣΝ, Αναισθησιολόγων, ΜΕΘ, με ταυτόχρονη επικοινωνία με το νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και ΕΚΑΒ, προκειμένου να σταθεροποιηθεί κλινικά και να διακομιστεί με ασφάλεια.

Δυστυχώς παρ’ όλες τις προσπάθειες το κορίτσι παρουσίασε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και παρά την παρατεταμένη προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, κατέληξε στις 17:26 μ.μ..»

Πηγή: LamiaReport.gr

