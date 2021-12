Κοζάνη

Εγνατία Οδός - Κοζάνη: φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες (εικόνες)

Έκλεισε το τμήμα της Εγνατίας όπου σημειώθηκε το τροχαίο.

Κλειστό παραμένει από τις 05:00 τα ξημερώματα το τμήμα της Εγνατίας Οδού, από τον ανισόπεδο κόμβο των Κοίλων έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου, στην Κοζάνη, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε δημόσιας χρήσης φορτηγό που βρισκόταν σε κίνηση.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, για λόγους ασφάλειας, διεξάγεται μέσω της Εθνικής Οδού Κοζάνης - Βέροιας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 04:20πμ στο επικαθήμενο τμήμα- ψυγείο του μεγάλου οχήματος. Μέχρι και αυτή την ώρα επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

