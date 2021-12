Θεσσαλονίκη

Ληστεία με μπαλτά στο ΑΠΘ: Στην φυλακή ο 27χρονος (βίντεο)

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο κατηγορούμενος. Αναζητούνται οι δύο συνεργοί του .

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 27χρονος που κατηγορείται ότι μαζί με δύο συνεργούς του και υπό την απειλή μπαλτά, λήστεψαν έναν 18χρονο, εντός του πανεπιστημιακού campus της Θεσσαλονίκης, αρπάζοντας το κινητό του τηλέφωνο και προσωπικά αντικείμενα.

Απολογούμενος, ο κατηγορούμενος - με καταγωγή από την Αλγερία - φέρεται να είπε ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα κι ότι δεν θυμάται τι έκανε.

Ομόφωνα εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Το συμβάν καταγγέλθηκε ότι έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ οι δύο συνεργοί του αναζητούνται.

