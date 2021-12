Πιερία

Αιγίνιο: Γυμνασιάρχης “συνελήφθη” από τους “Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς”

«Ντου» από τους “Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς” στο γυμνάσιο Αιγινίου. Πέρασαν χειροπέδες στο διευθυντή. Στο σχολείο έσπευσε η Αστυνομία.



Οι αυτοαποκαλούμενοι "Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς" «συνέλαβαν», σύμφωνα με πληροφορίες, τον διευθυντή του σχολείου στο Αιγίνιο και τον οδήγησαν στο ΑΤ Αιγινίου.

Από εκεί μεταφέρθηκε με εκδορές στο Κέντρο Υγείας Αιγινίου καθώς οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα αυτή, περίπου δέκα ατόμων, οδήγησε με χειροπέδες τον διευθυντή στο Αστυνομικό Τμήμα του Αιγινίου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες μια ομάδα περίπου δέκα ατόμων έστησαν καρτέρι στον διευθυντή του σχολείου, στις 7:30 το πρωί της Παρασκευής 10/12, τον κυνήγησαν, τον “συνέλαβαν” και τον οδήγησαν με αυτοκίνητο στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγινίου. Κατά τη διάρκεια της “καταδίωξης” του διευθυντή του φώναζαν ότι “βασανίζει” τα παιδιά.

Εκείνη την ώρα κατέφθαναν κι άλλοι εκπαιδευτικοί που βλέποντας την “απαγωγή” του γυμνασιάρχη κάλεσαν την αστυνομία.

Άνδρες της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης μετέβησαν στο σημείο, συνέλαβαν τη δεκαμελή ομάδα και την οδήγησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Κατερίνης όπου αυτή την ώρα σχηματίζεται δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στο εισαγγελέα.

