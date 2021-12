Εύβοια

Αντιεμβολιαστές - Χαλκίδα: Έκαψαν rapid test και μάσκες προστασίας!

Αδιανόητες καταστάσεις σε συγκέντρωση αρνητών

Επικές στιγμές στην Χαλκίδα, το βράδυ της Κυριακής σε διαμαρτυρία που έκαναν αντιεμβολιαστές.

Τραγικές εικόνες εκτυλίχθηκαν λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Κυριακής 12/11 πίσω από τα δικαστήρια της Χαλκίδας, όπου αρκετοί αντιεμβολιαστές, κυρίως γονείς, μαζεύτηκαν να διαμαρτυρηθούν.

Στο κέντρο είχαν τοποθετήσει έναν κουβά όπου άρχισαν να καίνε το παιδικό βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά, το οποίο αφορά την περίοδο της πανδημίας το οποίο μοιράστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στα σχολεία καθώς επίσης και φωτοτυπίες του νόμου 4682 καθώς και μάσκες και rapid test.

Η κίνηση αυτή όπως αναφέρει αυτή έγινε για συμβολικό σκοπό ενώ τόνισαν ότι ειδικά το βιβλίο του Τριβιζά είναι μέρος προπαγάνδας.

