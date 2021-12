Ιωάννινα

Ιωάννινα: Μετέφερε ναρκωτικά μέσα σε... θερμοσίφωνα (εικόνες)

Πως κατάφεραν να "ξετρυπώσουν" τα ναρκωτικά οι Αστυνομικοί.



Μέσα σε ένα θερμοσίφωνα μετέφερε περίπου 22 κιλά ινδικής κάνναβης, ένας Αλβανός ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί σε περιοχή των Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Β΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών Θεσπρωτίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί ένα μικρό φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

Στον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκε επιμελώς κρυμμένος μέσα σε συσκευασμένο θερμοσίφωνα ταξιδιωτικός σάκος, με 4 δέματα που είχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 21 κιλών και 900 γραμμαρίων.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν επίσης το όχημα, χρηματικό ποσό 300 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή, εισαγωγή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων.

