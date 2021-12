Δωδεκανήσα

Ρόδος: καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ της Τουρκίας

Καταδικάστηκαν για προδοτική κατασκοπεία ο 36χρονος γραμματέας του Τουρκικού Προξενείου και ο 53χρονος μάγειρας.

Με ομόφωνη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ρόδου κρίθηκαν ένοχοι κατασκοπείας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, με κοινό ενιαίο σκοπό χρήσης για διαβίβαση κρατικών απορρήτων σε άλλον με σκοπό πρόκλησης κινδύνου στα συμφέροντα του κράτους ο 36χρονος γραμματέας του τουρκικού προξενείου στη Ρόδο και ο 53χρονος πρώην μάγειρας του πλοίου «Ε/Γ – Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ». Το δικαστήριο τους έκρινε αθώους για τα αδικήματα της υποστήριξης πολεμικής δύναμης του εχθρού από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και για παραβίαση μυστικών της πολιτείας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Θυμίζουμε ότι η Εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευση της την Τρίτη εισηγήθηκε την ενοχή τους και για τα 3 αδικήματα. Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων που προτάθηκαν από τους συνηγόρους η Εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη τους για τον 36χρονο, ο οποίος όπως είπε, έχει απασχολήσει την Βουλή ως «ανθέλληνας». Θυμίζουμε ότι η δράση του είχε φτάσει το 2017 στη βουλή από τον τότε ανεξάρτητο βουλευτή Νίκο Νικολόπουλο. Αφορμή στάθηκαν οι αναρτήσεις του στα social media, συμβόλων τουρκισμού, των «Γκρίζων Λύκων», της σημαίας της λεγόμενης «Ανεξάρτητης δυτικής Θράκης» κ.α. Οι συνήγοροι του αντέδρασαν στην συγκεκριμένη εισήγηση. Για τον 53χρονο η Εισαγγελέας εισηγήθηκε να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και στους δύο κατηγορούμενους. Σε ό,τι αφορά την ποινή η Εισαγγελέας πρότεινε να τους επιβληθεί ποινή κάθειρξης 6 ετών. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 5 ετών στον 36χρονο και ποινή φυλάκισης 4 ετών στον 53χρονο. Στις αγορεύσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων και συγκεκριμένα οι δικηγόροι Αθηνών κ.κ. Ηλίας Αναγνωστόπουλος και Αλέξανδρος Τσακαλίδης και Ρόδου κ.κ. Τίνα Χατζηκωσταντίνου και Στέλιος Αλεξανδρής, υποστήριξαν ότι δεν πληρούται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των αδικημάτων για τα οποία κατηγορούνται οι εντολείς τους και μάλιστα με τις επιβαρυντικές διατάξεις των άρθρων του ποινικού κώδικα με τις οποίες εισήχθησαν στην δίκη. Επεδίωξαν από την πρώτη στιγμή να αποδημήσουν την εισαγγελική εισήγηση ενώ έκαναν λόγο μεταξύ άλλων για «ποινικό λαϊκισμό», για «εργαλειοποίηση του δικαίου προς εξυπηρέτηση συμφερόντων» ενώ υποστήριξαν ότι οι εντολείς τους θα πρέπει να αθωωθούν και για τον πρόσθετο λόγο ότι με τον τρόπο αυτό θα αποδείξει η χώρα μας ότι είναι χώρα δικαίου και δημοκρατική. Ειδικότερα στις αγορεύσεις τους, όπως και στην ακροαματική διαδικασία που προηγήθηκε, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι το διάστημα Αυγούστου – Νοεμβρίου 2020 δεν υπήρξαν μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας γεγονότα ικανά να οδηγήσουν σε πόλεμο, ότι η κινητοποίηση των στρατιωτικών δυνάμεων, η ανάκληση των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού ως και το περιστατικό μεταξύ δύο πολεμικών πλοίων, του ελληνικού «Λήμνος» και του τουρκικού «Kemal Reis», με την επακούμβηση του πρώτου στο πρυμναίο τμήμα του τελευταίου ήταν περιστατικά λίγο πολύ συνήθη. Παραπέρα υποστήριξαν κατ’ επανάληψη ότι οι φωτογραφίες που βρέθηκαν στις συσκευές των κατηγορούμενων δεν είναι απόρρητο υλικό όπως το θέλει ο νόμος καθώς το πλοίο του οποίου υπήρξε φωτογραφία στο κινητό του μάγειρα ήταν σε κοινή θέα και τα οπλικά του συστήματα ήταν και είναι, αυτά που αναφέρονται στην παρουσίαση του, στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας. Ισχυρίστηκαν ακόμη ότι δεν υπήρξε καμία ανταλλαγή φωτογραφιών μεταξύ των δύο κατηγορούμενων, ότι δεν βρέθηκε τίποτε το επιβαρυντικό στις συσκευές του 36χρονου γραμματέα και περαιτέρω ότι δεν απέστειλε ο τελευταίος σε κανέναν απόρρητο υλικό. Επιπλέον υποστήριξαν ότι το μόνο επιβαρυντικό σε βάρος του 36χρονου είναι η προανακριτική κατάθεση του 53χρονου, η οποία ανακλήθηκε στην πορεία. Ισχυρίστηκαν ότι βρίσκει εφαρμογή το άρθρο 211 του Κωδικα Ποινικής Δικονομίας που προβλέπει ότι μόνη η μαρτυρική κατάθεση ή η απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του κατηγορουμένου. Σημειώνεται ότι ο 53χρονος στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης αποδέχθηκε ότι κατέγραφε από το πλοίο όπου εργαζόταν τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις και εγκαταστάσεις και ότι προωθούσε το υλικό στον συγκατηγορούμενό του. Οπως είχε υποστηρίξει ο 53χρονος, ο 36χρονος του ζήτησε να του μεταφέρει τις πληροφορίες τηλεφωνικά και όχι με γραπτά μηνύματα για να μην αφήνει ίχνη των μεταδιδόμενων πληροφοριών. Για τον λόγο αυτό, στις τηλεφωνικές επικοινωνίες χρησιμοποιούσε συχνά την εφαρμογή «whats up». Αναφέρει μάλιστα ο 53χρονος ότι ο 36χρονος ήταν πολύ φορτικός και τον έπεισε τελικά να του μεταφέρει πληροφορίες που του ζητούσε, πράγμα που ισχυρίζεται ότι έπραξε μόνο δύο φορές μέσα στον μήνα Οκτώβριο. Ανέφερε ότι η τελευταία διά ζώσης συνάντηση με τον κατηγορούμενο ήταν στις 6 Νοεμβρίου 2020. Τότε του ζήτησε εκ νέου να συνομιλούν μέσω “whats up” και να σβήσει όλα τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει και που περιείχαν κυρίως ερωτήσεις για τις κινήσεις πολεμικών πλοίων στο Καστελλόριζο. Την επομένη του απέστειλε ένα πακέτο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Και ενώ ο κατηγορούμενος 53χρονος είχε παραδεχθεί αρχικώς την εμπλοκή του δίνοντας και λεπτομέρειες για τις συναντήσεις του με τον συγκατηγορούμενό του, ενώπιον της Ανακρίτριας ανασκεύασε την προανακριτική του απολογία. Σε ερωτήσεις για τις αναντιστοιχίες με την προανακριτική του ομολογία παραδέχεται ότι έδωσε τις πληροφορίες στον συγκατηγορούμενό του για τα πλοία και τους φαντάρους και ότι η τελευταία φορά που το έκανε ήταν στις 7 Νοεμβρίου 2020. Στο δικαστήριο επεδίωξε απολογούμενος να πείσει ότι δεν θυμάται και να ανασκευάσει όλα τα όσα είχε ισχυριστεί στην προδικασία. Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς του 36χρονου η Εισαγγελέας είχε τονίζει μεταξύ άλλων ότι στη συσκευή του κινητού του φαίνονται αποθηκευμένα αρχεία εικόνας μεταξύ των οποίων και τρεις φωτογραφίες πλοίων του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, με λήψεις από 6.11.2020 και από υψομετρική διαφορά, ώστε να είναι εμφανής ο εξοπλισμός και ο οπλισμός τους πάνω σε αυτά. Το ό,τι καταγράφονται οι αριθμοί των πλοίων και οι θέσεις τους προκύπτει, όπως είχε τονίζει η Εισαγγελέας, από το γεγονός ότι ο 36χρονος σε μήνυμα που απέστειλε στον 53χρονο την 3/11/2020 και ώρα 07:55 ζητά πληροφορίες για την θέση του σκάφους Ρ32 με το εξής γραπτό κείμενο «Το σκάφος Ρ32 δεν είναι ορατό στο σημείο. Είναι σωστός ο αριθμός;», ενώ ο 53χρονος του απάντησε την 08:20'μμ της ίδιας με το εξής κείμενο μηνύματος «Δεν φαίνεται εντελώς επειδή είναι σκοτεινά». Εν συνεχεία, ο 36χρονος χρησιμοποιώντας την συσκευή του κινητού τηλεφώνου του, περιηγείται στο διαδίκτυο τουλάχιστον από 09:48:27 μμ της 3.11.2020 στην επίσημη ιστοσελίδα του πολεμικού ναυτικού προφανώς αναζητώντας το προαναφερόμενο σκάφος. Πηγή:dimokratiki.gr