Θεσπρωτία: Επίθεση κουκουλοφόρων σε νυχτερινό κέντρο (βίντεο)

Σοβαρά επεισόδια με τραυματίες, σε νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε γνωστός ράπερ.

Σοβαρά επεισόδια με 6 τραυματίες, σημειώθηκαν λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα σε νυχτερινό κέντρο, όπου τραγουδούσε γνωστός ράπερ, στο Γαρδίκι Θεσπρωτίας.

Μία μεγάλη ομάδα κουκουλοφόρων με ρόπαλα και πέτρες, εισέβαλε μέσα στο μαγαζί, επιτέθηκε στους πελάτες και προκάλεσε και σοβαρές υλικές ζημιές. Ανάμεσα στους πελάτες ήταν πολλοί έφηβοι, επικράτησε πανικός με πολλούς για να σωθούν από την μανία των κουκουλοφόρων να πηδάνε από τα σπασμένα παράθυρα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας από την Παραμυθιά και την Ηγουμενίτσα. Οι κουκουλοφόροι κατάφεραν να διαφύγουν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 15 προσαγωγές, ενώ 6 άτομα τραυματίστηκαν και διακομίσθηκαν στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς. Δύο από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Μεγάλες υλικές ζημιές υπέστη το νυχτερινό κέντο, καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή.

Φως στα ακριβή αίτια της συμπλοκής αναμένεται να δώσει η έρευνα της Αστυνομίας.

