Κυκλάδες

Μακρόνησος: Προσάραξη αλιευτικού με επτά επιβαίνοντες

Το αλιευτικό παρουσίασε κλίση και εισροή υδάτων.

Σώοι και καλά στην υγεία τους περισυνελέγησαν, απογευματινές ώρες χθες, οι επτά επιβαίνοντες αλιευτικού σκάφους που προσάραξε στο Ακρωτήρι Τρυπητή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μακρονήσου.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη τα οποία περισυνέλεξαν τους επτά επιβαίνοντες του αλιευτικού και τους μετέφεραν με ασφάλεια, καλά στην υγεία τους, στην παραλία Βρωμοπούσι Κερατέας.

Το αλιευτικό παρουσίασε κλίση και εισροή υδάτων, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του εν λόγω αλιευτικού, ενώ τέθηκαν σε ετοιμότητα προσωπικό και μέσα απορρύπανσης για προληπτικούς λόγους.

