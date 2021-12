Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΛ Ωραιοκάστρου: Εισβολή κουκουλοφόρων μαθητών σε μάθημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς τέλος τα σκηνικά βίας στο 1ο ΕΠΑΛ Ωραιοκάστρου, με μαθητές να εισβάλλουν την ώρα του μαθήματος και να προπηλακίζουν καθηγήτρια. Εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Περιστατικά βίας στο 1ο ΕΠΑΛ Ωραιοκάστρου έχουν θορυβήσει γονείς και μαθητές.

Ως αποκορύφωμα των περιστατικών βίας, ήταν η εισβολή μαθητών με κουκούλες full face σε αίθουσα εν ώρα μαθήματος. Οι κουκουλοφόροι προπηλάκισαν την καθηγήτρια και για να δικαιολογηθούν είπαν πως έκαναν φάρσα σε έναν συμμαθητή τους.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί συμπλοκή μεταξύ μαθητών από το 1ο και 2ο λύκειο της περιοχής με έναν από τους ανήλικους να μεταφέρεται στο νοσοκομείο τραυματισμένος.

Ένας άλλος καθηγητής δέχθηκε απειλές από μαθητή όταν ο εκπαιδευτικός του έκανε παρατήρηση για το τσιγάρο που κάπνιζε στο προαύλιο.

Καθηγητές και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων έχουν ήδη ενημερώσει για τα περιστατικά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δημοσιοποίησαν τα γεγονότα σε μία προσπάθεια να προλάβουν τα χειρότερα.

Η καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου στο Ωραιόκαστρο προκάλεσε εισαγγελική παρέμβαση. Ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκαν τα αδικήματα της διατάραξης λειτουργίας Δημόσιας Υπηρεσίας και της απόπειρας παράνομης βίας. Στο πλαίσιο της έρευνας την οποία θα φέρει εις πέρας η αστυνομία, θα κληθούν να καταθέσουν γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές και άλλοι εμπλεκόμενοι.





Ειδήσεις σήμερα:

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Στα κρατητήρια ο παρουσιαστής

Πλεύρης για υγειονομικούς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθούν εκτός ΕΣΥ οι ανεμβολίαστοι

Κορονοϊός – Μετάλλαξη Όμικρον: Έκτακτα μέτρα προτείνει η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων