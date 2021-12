Ημαθία

Βέροια: διαμεσολαβητής - "μαϊμού" άρπαξε 120000 ευρώ!

Οι ιδέες που είχε σκαρφιστεί ο απατεώνας για να κλέβει τους ανυποψίαστους πολίτες που έπεφταν θύματά του.

Τουλάχιστον τρεις ανυποψίαστους πολίτες εξαπάτησε, με το πρόσχημα της μεσολάβησης για την εξόφληση δήθεν οφειλών σε τραπεζικά ιδρύματα και στην εφορία, ένας 46χρονος άνδρας, ο οποίος κατάφερε να αποσπάσει σύμφωνα με την αστυνομία πάνω από 120.000 ευρώ.

Ο 46χρονος συνελήφθη για κακουργηματική περίπτωση απάτης κατ’ εξακολούθηση προχθές το μεσημέρι στη Βέροια, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με τους αξιωματικούς της Ασφάλειας Βέροιας, ο φερόμενος ως δράστης με το πρόσχημα ότι έχει άρρωστο παιδί και ανάγκη επέμβασης υψηλού κόστους κατάφερε να αποσπάσει από 49χρονο πολίτη χρηματικό ποσό. Μάλιστα δεν δίστασε να συνεχίσει να εξαπατά το θύμα του. Μεσολάβησε για να του βρει αυτοκίνητο σε καλή τιμή ως απόδοση ευγνωμοσύνης για την οικονομική βοήθεια.

Όμως δεν σταμάτησε εκεί. Με δύο συνεργούς του και με το πρόσχημα ότι προέκυψαν δυσκολίες στη διαδικασία μεταβίβασης του οχήματος, εξαιτίας δήθεν βεβαιωμένων οφειλών του παθόντα σε τραπεζικά ιδρύματα κατάφερε να του αποσπάσει συνολικά το χρηματικό ποσό των 34.340 ευρώ για να προβεί στη δήθεν εξόφλησή τους.

Στην κατοχή του 46χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ, που είχε προηγουμένως αποσπάσει από τον παθόντα, χαρτονομίσματα που ήταν προσημειωμένα.

Οι αστυνομικοί από την έρευνα που έκαναν διαπίστωσαν ότι ο φερόμενος ως δράστης από τον Δεκέμβριο του 2020, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με πρόσχημα την ανακάλυψη κατά τη μεταβίβαση οχήματος, δήθεν οφειλών σε Δ.Ο.Υ. και σε τραπεζικά ιδρύματα, απέσπασε από δύο ακόμη πολίτες, τα χρηματικά ποσά των 58.600 ευρώ και 31.730 ευρώ, αντίστοιχα.

Συνολικά κατάφερε να αποσπάσει το ποσό των 124.670 ευρώ.

Ο συλληφθείς με την δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, ο οποίος τον παρέπεμψε στον ανακριτή. Για την ίδια υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός 56χρονου συνεργού του, τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν, για απάτη από κοινού.

