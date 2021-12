Μεσσηνία

Μεσσηνία - Τροχαίο: Σοκαριστικό βίντεο με αυτοκίνητο να φλέγεται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τροχαίο - σοκ στη Μεσσηνία. Τραυματίστηκαν δύο νεαροί.

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες, νεαρής ηλικίας, σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Μεσσηνίας.

Το τροχαίο συνέβη στην είσοδο του Αγίου Φλώρου, σε σημείο μάλιστα που είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νέοι πριν από μερικούς μήνες.

Όλα ξεκίνησαν όταν, για άγνωστo μέχρι στιγμής λόγο, ο 24χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο και προσέκρουσε διαδοχικά σε δέντρα και κατέληξε σε κολόνα του ΟΤΕ.

Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο αναποδογύρισε και πήρε φωτιά, ενώ για καλή τους τύχη οι δύο νεαροί κατάφεραν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως.

Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και ευτυχώς βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Πηγή: tharrosnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Ο FDA ενέκρινε το αντιικό φάρμακο της Merck

“Άγριες Μέλισσες”: Ρεκόρ σεζόν για την σειρά του ΑΝΤ1

ΓΣΕΕ - Αργίες: πως αμείβονται Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά