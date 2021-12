Κοινωνία

Μεσσηνία: Νεκρό βρέφος μετά από γέννα σε τροχόσπιτο

Στην Μπούκα Μεσσηνίας ένα ζευγάρι Ολλανδών, το οποίο μένει σε τροχόσπιτο, κάλεσε στις 4 τα ξημερώματα το 112 και ζήτησε βοήθεια, καθώς η 30χρονη γυναίκα είχε γεννήσει μέσα στο τροχόσπιτο.

Διασώστες έφθασαν στο σημείο, μετέφεραν βρέφος στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η μητέρα νοσηλεύεται, ενώ ο 42χρονος πατέρας δίνει κατάθεση στην αστυνομία, ενώ αναμένεται να γίνει και νεκροτομή στο βρέφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζευγάρι των Ολλανδών διέμενε σε τροχόσπιτο στην περιοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα ενώ η 30χρονη ήταν στις τελευταίες μέρες της εγκυμοσύνης της.

