Χαλέπα: Άνδρας με ρόπαλο κυνηγούσε γυναίκα στον δρόμο

Αντιμέτωποι με ακόμη ένα “απίστευτο” περιστατικό έμφυλης βίας βρέθηκαν μια γυναίκα, αλλά και οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να επέμβουν.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στα Χανιά στην περιοχή της Χαλέπας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άντρας κυνηγούσε με ρόπαλο λίγο μετά τις 10 το βράδυ μια γυναίκα στην περιοχή της Χαλέπας.

Η γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία.

Ο άντρας, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόλαβε να διαφύγει από το σημείο, πιθανώς με κάποιο όχημα.

Αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό του, ενώ παραμένουν ακόμα άγνωστοι οι λόγοι που την κυνήγαγε.

Ο άντρας μετά από λίγο εντοπίστηκε και συνελήφθη.

