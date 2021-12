Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: απειλούσε με μαχαίρι σύζυγο και παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα ακραίο περιστατικό βίας αντιμετωπίστηκε από τους αστυνομικούς, μετά απο καταγγελία σε βάρος του κατηγορούμενου, που έχει "βεβαρημένο παρελθόν".



Ένας 71χρονος άνδρας χθες Δευτέρα (20/12) διαπληκτίστηκε με την γυναίκα του για άγνωστη αιτία, μέσα στο σπίτι τους στην οδό Κανελλοπούλου στα Καμίνια και έβγαλε μαχαίρι και απειλούσε την ίδια και το παιδί τους.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ εντόπισαν τον δράστη σήμερα το πρωί και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο 71χρονος ο οποίος είναι γνώριμος στις αστυνομικές αρχές πέρασε αυτόφωρο. Η δίκη του αναβλήθηκε, όμως το δικαστήριο του επέβαλε τον όρο να μην προσεγγίζει το σπίτι μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.

Σημειώνεται ότι ο δράστης έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν από την γυναίκα του για ενδοοικογενειακή βία.

πηγή: lawandorder.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Πού έδειξε ο υδράργυρος -12,8 βαθμούς Κελσίου

Κρήτη: Καρχαρίας ξεβράστηκε σε παραλία (εικόνες)

Ρόδος - 8χρονη: δίωξη στον παππού για 4 κακουργήματα